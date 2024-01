Beautiful | Anticipazioni Puntata del 23 gennaio 2024 | Taylor vuole andarsene Steffy cerca di fermarla!

Americane: Eric torna a casa L' operazione di Eric è stato un successo e dopo qualche giorno in ospedale, il Forrester è finalmente tornato a casa , dove continuerà le sue ...Scopriamo tutte lesettimanali didal 22 al 27 gennaio 2024 . Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 gennaio 2024 Nelle puntate di Terra Amara di oggi - ...Beautiful è un appuntamento storico del palinsesto di Canale 5. La soap opera compie quest'anno 30 di trasmissione sulle reti Mediaset dove ha debuttato nel 1994. Ma The Bold and the Beautiful, questo ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il confronto tra Ridge ed Eric è arrivato. Il Forrester senior sarà riuscito a perdonare il figlio per quello che è successo in ospedale Scopri ...