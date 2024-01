Beautiful | anticipazioni italiane | Ridge fa una scoperta che lo sconvolge

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Forrester sarà determinato a scoprire la verità a, come segnalano lerelative alle prossime puntate. Lo stilista, infatti, insieme al figlio Thomas, cercherà di scoprire chi abbia allertato il Servizio Tutela Minori in quanto sospetterà che sia opera di Brooke. Ricordiamo che la Logan ha intrapreso una vera e propria guerra contro Thomas da quando il giovane ha reclamato l'affidamento del piccolo Douglas e ha fatto sì che il bambino, che ha sempre vissuto con Hope e Liam, si trasferisse con lui a Villa Forrester. La donna, di recente, si è recata da Eric e si è imbattuta in una scena che ha destato in lei grande preoccupazione. Brooke, in particolare, ha notato che Thomas, con l'intento di tagliare la frutta destinata a Douglas, stesse adoperando un coltello alquanto pericoloso ...

: Taylor se ne andrà Steffy non vorrà che sua madre parta e la lasci di nuovo sola. La ragazza è convinta che lei e suo padre abbiano ancora tanto da dirsi e che non debba ...Americane: Eric torna a casa L' operazione di Eric è stato un successo e dopo qualche giorno in ospedale, il Forrester è finalmente tornato a casa , dove continuerà le sue ...Ecco cosa ci riserva l'episodio di Beautiful in onda domani su Canale 5: la soap americana va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio ...Beautiful è un appuntamento storico del palinsesto di Canale 5. La soap opera compie quest'anno 30 di trasmissione sulle reti Mediaset dove ha debuttato nel 1994. Ma The Bold and the Beautiful, questo ...