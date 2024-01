Beatrice Luzzi e la sua ‘corte’ | Fiordaliso lancia una frecciata all’attrice

(Di lunedì 22 gennaio 2024)una nuovanella casa del Grande Fratello: cosa è accaduto nel giardino della Casapungenella casa del Grande Fratello. La cantante e protagonista di Non voglio mica la luna, interagendo con Vittorio Menozzi e Greta Rossetti in giardino, hato una frecciatina alla compagna di gioco rispondendo a una domanda del modello e ingegnere. “Ma la roscia dov’è?” ha domandato Menozzi alla compagna di gioco. Eha così risposto: “Ma la roscia è sempre con la corte”. Vittorio, colpito dalla risposta di, ha domandato: “Chi è la corte?”. “Sei tu, Stefano, Sergio” ha risposto la cantante. “Eh ma però ci sei anche tu nel ...

Nell'attesa, Fiordaliso si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha duramente criticato il comportamento assunto danei confronti di Vittorio Menozzi . Il fastidio di Fiordaliso Nella ...... le immagini della nuova edizione Leggi Anche Grande Fratello in festa, brindisi e musica per gli inquilini Il bicchiere della discordiamette subito le cose in chiaro, sottolineando che la ...L’attrice non ha preso affatto bene lo scherzo della cantante sul presunto bacio tra Greta Rossetti e il modello: cos’è successo tra le due ...Nei giorni scorsi Fiordaliso ha fatto credere a Beatrice che Vittorio e Greta si erano baciati ma la reazione di Luzzi stupisce ...