Bce | secondo il sindacato interno i dipendenti bocciano Lagarde

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (askanews) – Il personale della Bce “boccia” Christineun sondaggio effettuato daldi categoria, l’Ipso, oltre un dipendente dell’istituzione su due – il 50,6 per cento – giudica “negativa” o “pessima” la sua performance alla presidenza. La consultazione è stata condotta a metà mandato e segna un deciso peggioramento rispetto ai punteggi che i predecessori diavevano ottenuto in iniziative sindacali analoghe, sebbene nel loro caso fossero state effettuate verso il termine dei rispettivi incarichi. Su Mario Draghi meno del 10% deidella Bce giudicava la performance negativa o pessima, mentre il 75,5% degli intervistati la valutava “positiva”, “molto positiva” o “eccezionale”. Con Trichet la somma dei due giudizi negativi si limitava al ...

