Bayern | Tuchel accusa i giocatori | «Senza voglia»

(Di lunedì 22 gennaio 2024)non le manda a dire ai suoidopo la sconfitta delMonaco contro il Werder Bremanon le manda a dire ai suoidopo la sconfitta delMonaco contro il Werder Brema. Il tecnico tedesco è andato giù pesante verso i suoi ragazzi e al termine della gara avrebbe detto: «», riferito alla prova della squadra. I bavaresi perdono di misura e vedono scappare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in vetta alla classifica di Bundesliga con sette punti in più e anche un match di vantaggio sul

La vittoria dell’Old Trafford firmata Coman sa di vendetta in quanto estromette i Red Devils dalla competizione nonostante il Bayern Monaco non ... (infobetting)

IlMonaco cade in casa contro il Werder Brema: la squadra divede scappare via il Bayer Leverkusen in cima alla Bundesliga Un ko clamoroso quello delMonaco, che ora rischia di ...Ilprova a evitare la sconfitta sulla spinta di, ma fallisce le sue migliori occasioni con Kane , che al 73' sbaglia un colpo di testa a pochi passi dalla porta, e con Goretzka e Choupo ...Die früheren Mainzer Fußballlehrer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel betreuen inzwischen beim FC Liverpool und beim FC Bayern München absolute Spitzenclubs. Beide haben große Karrieren nach dem Start in ...Die früheren Mainzer Fußballlehrer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel betreuen inzwischen beim FC Liverpool und beim FC Bayern München absolute Spitzenclubs. Beide haben große Karrieren nach dem Start in ...