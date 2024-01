Basket | Nba Vittorie casalinghe per Lakers | Phoenix e Orlando

Sconfitte per Detroit e Utah, battute rispettivamente da Milwaukee e Houston NEW YORK (STATI UNITI) - Nottata amara per gli italiani in Nba. Danilo ... (ilgiornaleditalia)

Nella notte italiana della regular - season finiscono al tappeto Portland, Indiana e Miami ROMA - Larga affarmazione dei Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular - season dell'. Di fronte ai quasi 19mila spettatori della Crypto.com Arena, il quintetto californiano ha travolto i Portland Trail Blazers per 134 - 110 con 34 punti di Russell, top - scorer della serata, e 28 ...'Perché non dovrei essere io il giocatore più forte di sempre Cosa non ho ottenuto, su un campo da' . Difficile dare torto alla prospettiva di Durant: 2 volte campionee due volte MVP ...Nella notte italiana della regular-season finiscono al tappeto Portland, Indiana e Miami ROMA (ITALPRESS) - Larga affarmazione dei Los Angeles ...Nikola Jokic (42 punti, 12 rimbalzi, 8 assist) ha occupato l'area piccola dei Wizards per dare un altro grande spettacolo, nonostante il rientro di Gafford, evidenziando le difficoltà che hanno in ...