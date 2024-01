Basket femminile | Campobasso passa a Roma nel posticipo della 15a giornata di Serie A1

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Neldi lunedì15ala Molisana Magnoliaespugna il PalaTiziano disconfiggendo la Oxygen per 46-52. Successo importante, quellosquadra di coach Mimmo Sabatelli, che si mantiene in lotta per il secondo posto a quota 22 punti, mentre le capitoline restano a 8. La coppia Kalu-Dongue alla squadra di Vincenzo Di Meglio non basta, nonostante i rispettivi 18 e 14 punti: Kunaiyi-Akpanah e Dedic guidano un ottimo sforzo di squadra, con Trimboli che distribuisce assist a volontà (13). Dato importante: i soli due punti dalla panchina per la Oxygen. Nel primo quarto prova a partire fortecon Dongue e Czukor (8-3 e poi 12-5), poi ci si mette anche Kalu a rimarcare il concetto fino al 16-9. A quel punto è Srot, quasi da sola, a ...

