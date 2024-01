Basket Femminile 3×3 | l’Italia al Torneo Preolimpico per staccare il pass

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Federazione Internazionale di Pallacanestro (Fiba) ha ufficializzato i Gironi deldi Debrecen in Ungheria (16-19 maggio).scenderà in gara nel mese di maggio con la Nazionale 3×3, allenata da Andrea Capobianco. Le Azzurre sono state inserite nella Pool D, con Israele, Ungheria e Paesi Bassi. Saranno tre le squadre che si qualificheranno per le Olimpiadi di Parigi. Le gare si svolgeranno dal 30 luglio al 5 agosto. Di seguito la nota di fip.it Debrecen (Ungheria, 16-19 maggio) Pool A: Germania, Azerbaigian, Polonia, Tunisia Pool B: Canada, Lituania, Repubblica Ceca, Cile Pool C: Spagna, Giappone, Egitto, MongoliaPool D: ITALIA, Ungheria, Paesi Bassi, Israele In precedenza si giocheranno altri due pre-olimpici, denominati Universality, che però non vedranno in campo ...