Basket | cade la Miwa sul parquet di Monopoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSconfitta per laEnergia Cestistica Benevento sul campo della White Whise, che si porta avanti nel primo tempo e i sanniti non ne hanno per sferrare la rimonta, dopo aver toccato anche il -9 a fine terzo quarto, grazie ad un parziale da 4-20. A pesare sul bilancio della gara sono le basse percentuali dei Boars al tiro (35% da 2 e 12% da 3). Ad aprire le danze è lacon un layup in contropiede di Quarta, mentre a sbloccare i locali è una tripla di Vanni Laquintana a 8?.trova il +5 a metà quarto con una tripla di Bini e a riportare in scia i Boars è René Maurice Ndour con un and-one nel pitturato. Annese risponde prontamente con una conclusione dall’arco, costringendo alla sospensione lacon 4’ da giocare sul punteggio di 11-6, e dopo il ...

La Dinamo Sassari non ri esce a far saltare il fattore campo in Francia e saluta la Basket ball Champions League . Il Banco di Sardegna, dopo la ...

Seconda sconfitta di fila per l'Olimpia Milano , che nella sfida valida per la 22^ giornata dell' Eurolega 2023 / 2024 di basket , cede il passo a ...

Terza vittoria di fila per Cividale , che nell'anticipo della 20^ giornata della Serie A2 2023 / 2024 di Basket ha sconfitto per 81-66 la più quotata ...

General Contractor Jesi - Lux Chieti1974 80 - 73 (11 - 17; 31 - 38; 51 - 61) General Contractor Jesi 80: Merletto 16, Varaschin 12, Bruno 14, Tiberti 16, Marulli 10, Carnevale 0, Vita Sadi NE,...Quando si corre di corto muso, non sempre si può chiudere davanti, e stavolta la Fortitudoa Cento mancando il sorpasso nel finale. Una partita condotta dalla Benedetto XIV ma che una Effe incerottata aveva quasi ripreso all'ultimo, col tiro vittoria di Bolpin che rimpalla tra i ferri ...Diversi rumors di mercato danno Giorgio Valli in pole position per sostituire l'esonerato Finelli sulla panchina ddella Blu Basket Treviglio. Sarebbe un ritorno, visto che Valli ne era stato ...Nel campionato di Serie B di volley l’Ama San Martino cade a Fiorano: i locali s’impongono per 3 a 1 con parziali combattuti (25-23 19-25 25-23 25-23), ma non sufficienti all’Ama per strappare almeno ...