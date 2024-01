Base per Altezza | il pianista Andrea Bacchetti interpreta le Variazioni Goldberg di Bach

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per la rassegna musicaleper, ilè il protagonista con il concerto “Johann Sebastian” del secondo appuntamento. Ilè il protagonista con il concerto “Johann Sebastian” il 24 gennaio alle 20.30 del secondo appuntamento della rassegna musicale “per” in scena all’Auditorium

L’ex supermodella degli anni ’70-’80 Beverly Johnson ha rivelato lo stile di vita poco salubre che seguiva per essere magrissima. In un’intervista ... (cultweb)

Il CES 2024 apre, come sempre, gli appuntamenti di inizio anno ed è l'occasione migliore per fare un veloce bilancio sull'anno passato ma ... (dday)

Il CES 2024 apre, come sempre, gli appuntamenti di inizio anno ed è l'occasione migliore per fare un veloce bilancio sull'anno passato ma ... (dday)

...a +157 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%. Tra le principali Borse europee denaro su Francoforte , che registra un rialzo dello 0,77%, seduta senza slancio...... alladegli strani sintomi accusati dopo essere stati all'aperto a giocare a golf, c'era un morso di un bruco che è molto pericoloso siagli uomini chei cani . "Ci siamo imbattuti in ...L'Ambasciata d'Italia a Madrid, in collaborazione con l'ufficio Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), lancia la seconda edizione del progetto di ...Proclamato dai sindacati di base per chiedere più sicurezza dopo l'incidente di venerdì scorso, in cui è rimasto gravemente ferito un operaio ...