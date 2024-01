Baronissi | lavori di messa in sicurezza in via Sant’Andrea

Poi la commissione speciale avrà tre settimane per concludere ie presentare una relazione ... Nicotera, 36 - 84081(SA) - CF. 95139060651 " P. I. 05386660657... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi Giovedì 18 Gennaio 2024: i numeri vincenti 18 Gennaio Zerottonove, conclusimarciapiede Via Ferreria ...StampaStop alla metropolitana di Salerno e alla tratta ferroviaria che copre Mercato San Severino. Dai primi giorni del mese di marzo, infatti, ci saranno non pochi disagi – come riporta oggi il quoti ...Sono stati completamente ridisegnati e messi in sicurezza i marciapiedi nel tratto finale di via Ferreria, a Baronissi, che versava in condizioni precarie. Negli ultimi giorni sono stati realizzati in ...