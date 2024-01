Banche | debito e transizione I voti dell’Ocse all’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un taccuino per Giorgia Meloni. C’è uno strano mix di suggerimenti e pacche sulle spalle nell’ultimo rapportodedicato, all’indomani della seconda manovra targata Fratelli d’Italia e dell’accordo politico in seno all’Europa sul nuovo Patto di stabilità. Questa più o meno la sintesi: l’Italia rilanci gli investimenti, potenzi le riforme in materia di giustizia civile e concorrenza e affronti il problema delpubblico. E, perché no, metta mano anche alla riforma del sistema pensionistico. Ma su, lo Stivale è un passo avanti. CRESCITA CERCASI Ebbene, “l’attività economica della Penisola ha superato bene le crisi recenti, tuttavia, ora sta rallentando in un contesto di irrigidimento delle condizioni finanziarie”, indica l’Organizzazione che riunisce i Paesi ...