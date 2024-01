AV AC Napoli-Bari e Piattaforma logistica | i dubbi del Pd grottese

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl circolo PD di Grottaminarda non condivide i criteri per la strutturazione del programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la Mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/ACcosì come delineati nel verbale del 13 dicembre 2023. “In via preliminare si osserva che il territorio della Valle dell’Ufita ha già visto lo scippo dei 26 milioni per il polo logistico perpetrato dall’attuale governo. Abbiamo assistito impotenti all’ennesima presa in giro del milione per il progetto preliminare proposto da una delegazione governativa interessata unicamente alla futura campagna elettorale. E poi va sottolineata la gravità della situazione in quanto lanon è prevista nè nel PNRR, nè con i Fondi complementari ...