Autovelox distrutti da l' eroe Fleximan? Cosa rischiano adesso gli automobilisti

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha una tutina attillata con un grossa Effe stampata sul petto, il viso mascherato, muscoli scolpiti e, ovviamente, un flessibile tra le mani. Così, almeno, lo immaginano i suoi ammiratori sui social, chi accostandolo a Superman e chi a Flash, anche se forse sarebbe più giusto paragonarlo a Posaman- l'esilarante personaggio del comico Lillo -, se non fosse che la faccenda sta diventando molto seria. Gli italiani lo esaltano, lo difendono, lo coccolano e probabilmente qualcuno lo imita pure, perché le cose da noi vanno così: quando siamo esasperati, ci accodiamo al primo che si ribella, anche se sbaglia e infrange la legge, esagera e sappiamo che prima o poi dovrà pagare.non ha un nome né un volto, ma è nato a Bosaro (Rovigo) il 19 maggio 2023 notte in cui ha segato il primo- e da quel momento è cresciuto ...

La ribellione contro gli autovelox fissi è diventata seriale. Lo è sicuramente tra le province di Padova, Rovigo, Treviso e Belluno ma si contano episodi anche in Emilia Romagna, Piemonte e in ... Otto autovelox distrutti in provincia di Rovigo: si cerca il vandalo. Cosa rischia Fleximan e chi lo difende Mentre Fleximan rischia per il reati di danneggiamento o danneggiamento aggravato, con pene fino a tre anni di carcere e una multa che copra il costo degli autovelox distrutti. Ma non si può dimenticare anche il caso Cadoneghe (Padova, 10 agosto), dove l'odiato autovelox del sindaco leghista Marco Schiesaro è stato distrutto addirittura con una carica esplosiva.