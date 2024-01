Auto e Suv crescono sempre di più | “Più larghe di un 1 cm ogni due anni Così i parcheggi su strada sono sempre più difficili” | Lo studio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In media, le nuoveimmatricolate in Europa1 centimetro piùdue. Emerge da una ricerca condotta dalla ong Transport & Environment (T&E), secondo cui la tendenza continuerà a causa dell’aumento delle vendite di Suv, che rappresentano il 54% dellemobili acquistate in Italia. “A meno che i legislatori non intervengano in molti Paesi, questa tendenza è destinata ad aumentare”, afferma T&E, perché “attualmente la legge consente alle nuovedi esserecome i camion”. Già ora “circa la metà dellenuove vendutetroppoper lo spazio minimo dio su”. “La costante crescita delle dimensioni ...

Un’altra notte di sangue sulle strade di Cagliari : due persone hanno perso la vita nel centro città, in via Vesilio, non lontano da una delle zone ... (ildifforme)

...25 pollici sono stati ottimizzati grazie all'implementazione degli aggiornamenti delle mappe over - the - air e alla compatibilità con Aplle CarPlay e Androidwireless nella Hyundai Bayon . In ...E' quanto succede anche in casa Bmw, uno dei brand premium dell'che pur non abbandonando i ... una berlina elettrica a cui seguirà uncompatto, per arrivare nell'arco di due anni ad una gamma ...La valutazione definitiva dell’ente indipendente europeo su tutte le vetture che hanno conquistato le cinque stelle durante lo scorso anno. La sorpresa (relativa) è la cinese ORA Funky Cat di Great Wa ...MESTRE - «A fine novembre avevo firmato il contratto. Sembrava tutto a posto e non posso dire che abbiano fatto pressioni per vendermi l'auto "in fretta". Certo, mi hanno ...