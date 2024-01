Australian Open | Paolini eliminata agli ottavi da Kalinskaya

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'azzurra perde con un netto 6-4 6-2 contro la russa A Si fermanoglidi Jasmine: l'azzurra perde con un netto 6-4 6-2 contro la russa Anna, che vola per la prima volta in carriera ai quarti in uno Slam.torna in Italia almeno conquistando il numero 24

Leggi anche, Sinner in finale Ecco cosa ne pensano i bookie: le quote Leggi gli altri Pronostici calcio della settimana, con statistiche dettagliate e analisi esclusive a cura di ...Cone vedere Djokovic - Fritz agliin streaming, in diretta anche dall'estero senza rinunciare alla telecronaca in ...Si interrompe agli ottavi il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open. La 28enne toscana, che mai in carriera si era spinta così avanti in uno Slam, è stata battuta in due set – 6-4 6-2 – dalla ...Jasmine Paolini non ce l'ha fatta. Anna Kalinskaya ha vinto l'incontro di ottavi di finale dell'Australian Open contro la tennista italiana col punteggio di 6-4 6-2. Per la giocatrice azzurra rimane ...