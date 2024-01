Australian Open | l’occasione persa di Jasmine Paolini in un tennis femminile anarchico

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si è interrotto agli ottavi di finale il sogno diagli2024. La ragazza di Bagni di Lucca si è arresa alla russa Anna Kalinskaya in una sfida in cui, almeno per classifica, partiva favorita. Ma si sa come il, soprattutto quello, non sia per nulla una scienza esatta con le gerarchie pronte a ribaltarsi. Per entrambe era la prima volta agli ottavi di finale di uno Slam. In uno scenario del genere, con due giocatrici in lizza per entrare tra le migliori otto di un Major, risultato che potrebbe risultare un trampolino di lancio per la carriera, non è solo la tecnica a contare. Ma anche la mente più libera, chi gestisce meglio la pressione del vedere un traguardo così importante a portata di mano. E oggi la russa è riuscita a gestire la ...