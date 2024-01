Australian Open | Daniil Medvedev chiude in quattro set contro Nuno Borges e approda ai quarti di finale

L’appuntamento è per domani, nel mattino italiano. Jannik Sinner sarà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne per affrontare Andrey Rublev nei ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di 4 minuti via al l’incontro con l’azzurra al ... (oasport)

Jasmine Paolini a caccia del suo primo quarto di finale Slam della carriera: l'azzurra in campo sulla John Cain Arena contro la russa Anna Kalinskaya, n°75 del ranking WTA. Il match in diretta su ...I risultati degli ottavi agliUomini Daniil Medvedev (3) vs Nuno Borges 6 - 3, 7 - 6, 5 - 7, 6 - 1 Carlos Alcaraz (2) vs Miomir Kecmanovic Hubert Hurkacz (9) vs Arthur Cazaux ...Jannik Sinner porta avanti il sogno di vincere il primo slam della carriera. Il prossimo ostacolo nella strada verso la conquista degli Australian Open si chiamo Rublev. Il russo ha battuto l'idolo di ...Agli Australian Open l’azzurra si è sbarazzata anche della russa Anna Blinkova e ancora non ha perso neanche un set nei tre match giocati.