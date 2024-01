Australian Open | Carlos Alcaraz | “Mi sento sempre meglio | ad ogni partita”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lo spagnolo, numero 2 del mondo, ha battuto oggi negli ottavi di finale degli2024 di tennis il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 6-4 6-0 e nei quarti affronterà il tedesco Alexander Zverev. Al sito ufficiale del torneo l’iberico ha parlato del prossimo incontro. Le prime impressioni dopo il successo odierno: “Bello raggiungere i quarti di finale a Melbourne. È davvero un grande torneo, fantastico. Sono orgoglioso del livello a cui sto giocando. Sarà un quarto di finale davvero difficile contro Zverev. Sono fiducioso di poter giocare la semifinale, ma vediamo come andrà la prossima“. Lo spagnolo sta crescendo di condizione: “Fantastico giocare a questo livello nelle partite. Come ho detto in campo, mi...

L’appuntamento è per domani, nel mattino italiano. Jannik Sinner sarà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne per affrontare Andrey Rublev nei ... (oasport)

Sfuma agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini agli2024. La 28enne tennista lucchese è stata infatti battuta in due set con il punteggio di 6 - 4; 6 - 2 dalla russa Anna Kalinskaya. Per l'allieva di Renzo Furlan rimane la soddisfazione ...Djokovic - Fritz è un match valido per i quarti di finale degli2024: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming. Si inizia a fare sul serio a Melbourne. Nella notte (italiana) l'appuntamento con i primi due quarti di finale dell'...Da questa notte si aprono le sfide dei quarti di finale degli Australian Open 2024. Tutta l'attesa del tennis italiano è rivolta ovviamente verso il match di Jannik Sinner contro Andrey Rublev, che an ...Pronostico Fritz-Djokovic 23 gennaio 2024. Analisi, migliori quote e scommesse sui quarti di finale dell'Australian Open 2024 di tennis.