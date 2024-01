Australian Open | Arnaud Clement | “Penso che Sinner possa vincere lo Slam | vi dico perché”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Jannikaffronterà domani il russo Andrey Rublev nei quarti di finale degli2024. L’altoatesino (n.4 del ranking) arriva all’appuntamento senza aver perso alcun set nel proprio percorso e avendo dimostrato di saperin vari modi fino a questo momento. Sul suo cammino ci sarà un tennista di qualità, ma che però ha spesso perso nello scontro diretto con lui, ovvero il russo Andrey Rublev. Un livello di gioco che Jannik sta confermando da alcuni mesi, in un slot temporale che ha preso il via dopo gli USdel 2023. Attraverso grandi risultati e vittorie, l’azzurro ha scalato la classifica mondiale, proiettandosi alla posizione n.4 e quindi essendo, per definizione, tra i favoriti per il successo a Melbourne. A questo proposito, ai microfoni di Eurosport, ha detto la sua ...

Prosegue la marcia nel primo Slam stagionale del serbo, del russo e del polacco MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale degli, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi di finale il francese ... Jannik Sinner non si ferma più. Ha battuto il russo Karen Khachanov superando gli ottavi di finale degli2024 di tennis e qualificandosi per i quarti del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo ha superato il russo, testa di serie numero 25, per 6 - 4, 7 - 5, 6 - ... Tempo di quarti di finale agli Australian Open 2024. A Melbourne si comincia a entrare nei match che decidono carriere e anche titoli: un tempo nel quale si confrontano delle vere e proprie ere, per c ...