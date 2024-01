Australian Open | Alexander Zverev va ai quarti | quinto set fatale a Cameron Norrie

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Finisce dopo poco più di quattro ore l’ottavo di finale trasulla Margaret Court Arena. E a prevalere è il tedesco, che riesce a rimanere nel torneo, andando ai, per 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6(3). Terza volta per lui tra i migliori otto a Melbourne dopo la semifinale del 2019 e idel 2020; aspetta uno tra Carlos Alcaraz e Miomir Kecmanovic, con lo spagnolo e il serbo ad ora impegnati sulla Rod Laver Arena. Il primo set, fondamentalmente, è più un esercizio di chi riesce a meglio comportarsi al servizio che altro per larghi tratti. I due non si danno praticamente mai battaglia, trovandosi in maniera relativamente facile a chiudere a 0, 15 o 30 alternativamente. Poi, d’improvviso, arriva il momento meno positivo per, che ...

Leggi anche, Sinner in finale Ecco cosa ne pensano i bookie: le quote Leggi gli altri Pronostici calcio della settimana, con statistiche dettagliate e analisi esclusive a cura di ...Cone vedere Djokovic - Fritz agliin streaming, in diretta anche dall'estero senza rinunciare alla telecronaca in ...Si interrompe agli ottavi il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open. La 28enne toscana, che mai in carriera si era spinta così avanti in uno Slam, è stata battuta in due set – 6-4 6-2 – dalla ...Jasmine Paolini non ce l'ha fatta. Anna Kalinskaya ha vinto l'incontro di ottavi di finale dell'Australian Open contro la tennista italiana col punteggio di 6-4 6-2. Per la giocatrice azzurra rimane ...