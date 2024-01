Australian Open 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 23 gennaio con Sinner

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il, l’die glirelativi alla giornata di23degli. E’ tempo di quarti di finale a Melbourne e gli occhi sono puntati sulla Rod Laver Arena, dove si disputeranno quattro sfide di grande importanza che assegneranno altrettanti pass per le semifinali. Ad aprire le danze saranno Kostyuk e Gauff, seguite da Djokovic e Fritz. Sessione serale riservata invece a Krejcikova-Sabalenka e soprattutto al nostro Jannik, che sfida da favorito Rublev. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE23ROD LAVER ARENA Non prima delle 03:00 – Kostyuk vs (4) Gauff Non prima ...