Australian Open 2024 | Medvedev si complica la vita ma batte in quattro Borges | sfiderà Hurkacz

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale nella parte bassa del tabellone maschile dell’è stato Daniil. Sconfitto inset Nuno, favola del torneo, che dopo alcuni successi prestigiosi tra cui quello su Dimitrov si è inchinato al russo. 6-3 7-6 5-7 6-1 il punteggio del match, durato 3h07?, che ha permesso adi raggiungere per la nona volta in carriera i quarti di finale in uno slam. Non è stata però una passeggiata di salute, anche se nei primi due set – seppur equilibrati – si era vista una buona versione del russo. QUANDO E DOVE VEDEREE’ stato nel terzo parziale che si è invece consumato lo psicodramma, conche ha avuto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco meno di 4 minuti via al l’incontro con l’azzurra al ... (oasport)

Jasmine Paolini a caccia del suo primo quarto di finale Slam della carriera: l'azzurra in campo sulla John Cain Arena contro la russa Anna Kalinskaya, n°75 del ranking WTA. Il match in diretta su ...I risultati degli ottavi agliUomini Daniil Medvedev (3) vs Nuno Borges 6 - 3, 7 - 6, 5 - 7, 6 - 1 Carlos Alcaraz (2) vs Miomir Kecmanovic Hubert Hurkacz (9) vs Arthur Cazaux ...08.15 – Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta dell’ottavo di finale dell’Australian Open 2024 tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya. L’importante match vedrà l’azzurra lottare per un ...Obiettivo quarti di finale per Carlos Alcaraz: sulla strada dello spagnolo, giunto per la prima volta alla seconda settimana agli Australian Open, il serbo Miomir Kecmanovic ...