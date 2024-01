Australian Open 2024 | Medvedev | “Borges mi ha sorpreso | è stato frustrante Hurkacz? Può vincere uno slam”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Daniil, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Nunoagli ottavi di finale dell’, ha commentato il successo in quattro set ai danni del portoghese: “Mi ha. Tirava davvero forte da fondo, specialmente con il dritto. Era una cosa che in tv non avevo notato, anche se quando ho visto le statistiche del suo match con Dimitrov sono rimasto stupito dal fatto che tirasse più forte di Grigor. Inoltre faceva delle palle corte incredibili, spesso anche in maniera inaspettata durante lo scambio. Avrà fatto il punto 15 volte su 20: èperché morivano dopo la rete senza rimbalzare“. Il russo ha poi parlato del suo prossimo avversario, Hubert: “Sarà dura perché ...

