Australian Open 2024 | Hubert Hurkacz batte Cazaux in tre set e raggiunge Medvedev ai quarti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Missione compiuta peragli ottavi di finale degli. Sul cemento di Melbourne, il polacco (testa di serie n.9) disputa un match di grandissima attenzione contro la sorpresa francese Arthur(122 al mondo) e si impone per 7-6(6) 7-6(3) 6-4 dopo due ore e 26 minuti di gioco. Grazie a questo successo, il nativo di Wroclawaiil russo Daniil(n.3 del seeding). A iniziare meglio è, che dimostra subito ciò che sa fare e in breve tempo si porta sul 3-0.però non ci sta e reagisce, riuscendo a recuperare subito tutto lo svantaggio fino al 3 pari. Si prosegue poi seguendo i servizi e, senza altre palle break, si arriva al ...

