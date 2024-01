Australian Open 2024 | day 9 | Alcaraz fa sul serio | ok Medvedev e Hurkacz Passo indietro per Paolini

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’Italia perde la sua ultima rappresentate nel tabellone femminile dell’. Jasmineè stata infatti sconfitta in due set da Anna Kalinskaya nel big match del day 9 a Melbourne per il tennis azzurro. L’allieva di Renzo Furlan esce però dal campo senza troppi rimpianti perché la sua avversaria ha giocato davvero bene e meritato la vittoria. Magari si poteva sfruttare qualche chance interessante (su tutte lo 0-40 a inizio secondo set) per allungare il match e mettere sotto pressione la russa. Jasmine purtroppo non c’è riuscita e si è arresa dopo circa un’ora e un quarto, vedendo giungere al termine il suo splendido cammino nella terra dei canguri. Se da un lato è vero che si tratta di unrispetto ai match precedenti, dall’altro è una sconfitta che ...

