Aumento tari | partito Liberale | “Colpo diretto alle tasche dei tarantini”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Come diffuso in queste ore dagli organi di stampa, la questione degli impianti di smaltimento, regolamentata da Arera nel 2017 per chiudere il ciclo dei rifiuti, è stata bocciata il 6 dicembre scorso dal Consiglio di Stato. Di conseguenza, i gestori degli impianti di rifiuti hanno ottenuto la possibilità di adeguare i contratti secondo gli indici Istat anziché le tabelle di Arera, portando a conguagli sul passato e conseguenti cospicui aumenti delladal 2024 in avanti. L’incremento considerevole dei costi per il trattamento dei rifiuti, dovuto esclusivamente sulla spazzatura indifferenziata, rappresenta una seria criticità per le amministrazioni comunali in tutta la Puglia ma, in maniera particolare, nella nostra città. Taranto, infatti, si trova ad affrontare un onere finanziario significativo di 10.8 milioni di euro, contribuendo in modo rilevante al ...