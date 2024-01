«Attenzione | incidente nucleare» IT-alert lancia i nuovi sms di prova per per fughe chimiche | crollo di dighe e non solo Ecco le regioni coinvolte

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Riprende la sperimentazione di IT-, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile che allerta i cittadini in caso di pericoli imminenti. La prima fase di test del 2024 coinvolgerà in tutto dodiciper tre diversi scenari di rischio. Il primo è il «collasso di una grande diga» in Campania, Sicilia, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. Il secondo è un «rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso» in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. In Piemonte, invece, il test di invio del messaggio riguarderà un. La sperimentazione della Protezione Civile avrà un doppio obiettivo: da un lato sperimentare IT-e verificare che il sistema funzioni ...