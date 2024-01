Attenzione alla FALSE email dell’Agenzia delle entrate

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024)mail dAgenzia– Ladella Agenziache tanti italiani stanno ricevendo in queste settimane è, semplicemente, falsa: richiede versamenti a vario titolo, e in tanti ci sono cascati. L’rme è stato lanciato dstessa Agenzia, costretta a precisare, sul suo sito, che non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Ecco il meccanismo della truffa e come difendersi.Leggi anche: Brevettata la batteria atomica cinese: “Dura 50 anni!” Come è possibile? Leche arrivano Non si tratta di una truffa “nuova”, l’rme era stato lanciato già nel 2021. ...