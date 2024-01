Attento Fiore Avanti Popolo chiude? Cosa risponde De Girolamo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Uno sketch messo in piedi dallo e Fabrizio Biggio in cui i due mascherati "giocano" sulle indiscrezioni per cui il programma di Nunzia Derà i battenti dopo il Festival di Sanremo.llo e Biggio dicono: "della De, sappiamo cheranno. Loranno dopo Sanremo, perché nonrlo prima? Prima!". Visualizza questo post su Instagram ...