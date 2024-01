Attacchi nel Mar Rosso | chi sono gli Houthi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Secondo gli analisti sarebbero "nati e cresciuti per la guerra", ma la minaccia non era stata prevista Non si fermano gliai mercantili nel Mar, oggi si definisce la missione europea a Bruxelles per la protezione del traffico marittimo. Il 'fronte' del Marsi è aperto dopo l'avvio delle operazioni israeliane nella

Secondo gli analisti sarebbero "nati e cresciuti per la guerra", ma la minaccia non era stata prevista Non si fermano gliai mercantiliMar Rosso, oggi si definisce la missione europea a Bruxelles per la protezione del traffico marittimo . Il 'fronte' del Mar Rosso si è aperto dopo l'avvio delle operazioni ...Già dirigente e responsabile cultura del Pd - peraltro con modesto curriculum - fa... LE APERTURE DI MOLLICONEfrattempo questa mattina, ospite ad Agorà su Rai3, il presidente della ...L'offensiva israeliana contro Gaza non dà segni di tregua, e proseguono anche gli attacchi dei ribelli Houti filo-iraniani contro le navi in transito nel Mar Rosso, malgrado le misure di risposta ...Il problema dei padroni di casa è devono giocare al limite per rimanere nel match, mentre l’UniTrento può anche permettersi delle sbavature, ma la sfida rimane gradevole. Pellacani domina la rete e va ...