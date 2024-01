Atelier Pellecchia | abiti da matrimonio e da cerimonia | in passerella le novità della Primavera Estate 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Grande successo per l’ultimo di una serie di appuntamenti ideati dall’intorno al tema sposo uomo edonnae che ha visto la presentazione di brand di spicco del panorama wedding. Ieri alla presenza di un selezionato parterre di ospiti si è tenuta la sfilata di presentazione di diversi brand di abbigliamento per sposo eselezionati tra le aziende italiane che da anni l’ha il piacere di accogliere e con cui intrattiene un rapporto di stima reciproca e professionale duraturo nel tempo. Presentata da Fabiola Cimminella in eleganti mise Alessandro Legora, la sfilata ha rivelato agli ospiti lein ...

È stata una domenica trascorsa in grande stile all’ Atelier Pellecchia per la presentazione della collezione Rocchini sposo 2024 in via Antica ... (ildenaro)

Grande successo per l'ultimo di una serie di appuntamenti ideati dall'intorno al tema sposo uomo e cerimonia donna 2024 e che ha visto la presentazione di brand di spicco del panorama wedding. Ieri alla presenza di un selezionato parterre di ospiti si ...Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici e ricco di novità per l'nel segno dello stile, del glamour e dell'eleganza. L'di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania ospiterà infatti domenica 21 gennaio a partire dalle ore ...Grande successo per l’ultimo di una serie di appuntamenti ideati dall’Atelier Pellecchia intorno al tema sposo uomo e cerimonia donna 2024 e che ha visto la presentazione di brand di spicco del panora ...Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici e ricco di novità per l’Atelier Pellecchia nel segno dello stile, del glamour e dell’eleganza. L’atelier di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano ...