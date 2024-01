Atalanta vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bergamaschi inseguono un posto in Champions, i friulani punti pesanti in chiave salvezza.Vssi giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 15 presso il Gewiss StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il riposo forzato causato dalla Supercoppa Italiano, i nerazzurri vanno di nuovo a caccia del quarto posto che dista soltanto un punto. La squadra di Gasperini è reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e nelle ultime cinque partite ha ottenuto ben 10 punti tornando prepotentente in corsa per l’Europa che conta Prosegue il momento no dei friulani, attualmente quart’ultimi in compagnia del Cagliari con 18 punti e una sola lunghezza di vantaggio sul terz’ultimo posto. La ...