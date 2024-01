Assegno di inclusione 2024 | scopri i requisiti di reddito familiare e come fare domanda

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli Liguria, sono 7800 le domande presentate all'INPS per l'diSanremo, proseguono i lavori di ...Sono oltre 7.800 le domande presentate al momento all'Inps in Liguria per ricevere l'd', Il 76% di queste 7800 domande arriva da ex percettori del reddito di cittadinanza. Lo rende noto l'INPS. Le domande per l'd'presentate in Liguria sono l'1,4% ...Per gli ex percettori del reddito di cittadinanza è il momento degli adempimenti. Oltre a dover presentare domanda per accedere all’Assegno di inclusione (i primi pagamenti partiranno ...Dal 26 gennaio inizieranno i primi pagamenti dell’Assegno di Inclusione (AdI), la nuova misura introdotta dall’1 gennaio 2024 che sostituisce il Reddito di Cittadinanza. L’AdI è destinato a nuclei fam ...