Ascolti tv | i dati del 21 febbraio 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Bene Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio Nella serata di ieri, domenica 21 gennaio, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio ha ottenuto 2.628.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 Terra Amara ha ottenuto un a.m. di 2.882.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 9-1-1 conquista 768.000 spettatori (3.8%) e 9-1-1: Lone Star ha registrato 805.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Wonder Woman 1984 si ferma a 1.202.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.443.000 – 7.1%), Report raccoglie 1.703.000 spettatori con il 9% (Plus: 1.322.000 – 8.4%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 593.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Il momento di uccidere ha interessato 431.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Petra 2 in prima tv free ha registrato 498.000 spettatori con il 2.7%. L'articolo ...

Ecco iauditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.TV di domenica 21 gennaio 2024 Il Commissario Montalbano su Rai 1 Ieri 21 gennaio 2024 su ...Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 21 gennaio 2024 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Auditel,tv di Amici, Verissimo e Domenica In ...Canale 5 da sempre più spazio a Terra Amara. ieri in prima serata il doppio appuntamento con la soap turca è stata la scelta di 2.882.000 spettatori pari al 15.7% di share Su Rai 1 sono tornate le ...