Ascolti tv del 21 gennaio | Commissario Montalbano contro la soap Terra amara

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Domenica di indagini quella del 212024: su Rai 1 torna Il. La serie tratta dal romanzo di Andrea Camilleri, con l’interpretazione di Luca Zingaretti non manca mai di coinvolgere gli spettatori, tra riflessioni e risate. Ilsiciliano sfida in direttissima laturca, che attrae sempre gli appassionati delle vicende dei protagonisti. Sul NOVE invece va in onda Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Italia 1 punta hai fan dei supereroi Marvel, con Wonder Woman 1984.tv 21in aggiornamento dalle 10:00