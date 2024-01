Ascolti tv | chi ha vinto nel preserale e access prime time

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degliin prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il. Si tratta dele dell’, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata. Chi hala sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sule l’come riportato da davidemaggio.it notizia in aggiornamentoSu Rai1 Affari Tuoi gioca con 5.068.000 spettatori e il 24.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.975.000 spettatori ...

Ascolti TV – sabato 20 gennaio è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te che si è dovuta scontrare con Tali e Quali , in onda su Rai1 ... (blogtivvu)

È andata in onda ieri sera la seconda puntata di C’è Posta per Te, programma cardine del palinsesto di Canale 5 ideato e condotto da Maria De ... (isaechia)

TV di domenica 21 gennaio 2024 Il Commissario Montalbano su Rai 1 Ieri 21 gennaio 2024 su Rai 1 è andato in onda l'episodio Il campo del vasaio, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri Il ...tv di domenica 21 gennaio 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Il Commissario Montalbano " contro " Terra Amara ".ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, domenica 21 gennaio 2024 Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale ...Canone Rai. Nel 2024 si paga di meno. Quest'anno il conto scende da 90 a 70 euro per l’abbonamento a uso privato, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024. E l'Agenzia delle ...Su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Report, programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo. Sigfrido Ranucci con la sua squadra in prima linea è tornato per affrontare le ...