Arriva la prima edizione del Carnevale nella Galleria Borbonica di Napoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Con la sua corte di maschere,ladelin. Sabato 3 febbraio alle 21, si anima la grande festa organizzata da Visivo Comunicazione, Viveree dall’AssociazioneSotterranea. L’atmosfera è suggestiva e misteriosa, complice la profondità del sottosuolo, che accoglie nei suoi ampi spazi un evento unico nel suo genere, che parte da via Morelli enell’area terrazze con le zattere e le gigantesche cisterne quattrocentesche, illuminate in multicolor. Musica e balli, tra performance di bizzarri personaggi vestiti con abiti scenici creati ad hoc, e diversi set fotografici realizzati per l’occasione, in cui tutti sono invitati a scattare selfie e a ...

... e dove lei non racconti lo Jonio e la costa che da Sidernoa Locri con tinte così ... Non solo, ma alle spalle di questa campionessa così apparentemente coriacea e severadi tutto con sé ......per acquisirlo e poi per mantenerlo. Sostanzialmente d'accordo con lui anche Luciano ... e anche in questa occasione di analisi sul saggio di Mario Caligiurial 'paradosso', ma il racconto ...Con la sua corte di maschere, arriva a Napoli la prima edizione del Carnevale in Galleria Borbonica. Sabato 3 febbraio alle 21, si anima la grande festa organizzata da Visivo Comunicazione, Vivere Nap ...Succede tutto in meno di cinque mesi: cinque mesi che scrivono una delle pagine più confuse e soprattutto più brutte della storia di Legnano ...