Arriva il futuro dei tatuaggi | il “Magic Ink” | il tattoo che si attiva con la luce

Mourinho nelle scorse ore è stato accostato anche alla panchina del Napoli . Ma dall’Arabia , dove gli azzurri sono impegnati per la Supercoppa, ... (spazionapoli)

Milan - con Dragusin arriva Conte? Ecco un possibile indizio per il futuro

Il mercato impazza e vede il Milan inserirsi alla corsa per Radu Dragusin. possibile che sia un nuovo indizio per Antonio Conte in rossonero? (pianetamilan)