Arrestato uno stalker di Taylor Swift | stava cercando di entrare in casa sua

Leggi su diredonna

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pericolo scampato per: sabato 20 gennaio 2024, la polizia di New York haun sospettoche avrebbe cercato di introdursi nelladella popstar a Tribeca, quartiere di Manhattan. Intervistato da Page Six, un testimone ha raccontato che lo, un uomo tra i 20 e i 30 anni del quale non è stata rivelata l’identità, si sarebbe avvicinato allaintorno all’una di pomeriggio e avrebbe bussato o suonato il campanello. Nello stesso momento, in base a quanto raccontato da un portavoce della polizia a Vanity Fair US, le forze dell’ordine hanno ricevuto “una chiamata al 911 per una persona sospetta a Franklin Street”. Vi raccomandiamo... ...