Arrestato uno stalker di Taylor Swift | stava cercando di entrare in casa sua

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’uomo, del quale non si conosce l’identità, è statodalla polizia di New York: pare gravitasse intorno all'appartamento della cantante da circa un mese. L'articolo proviene da DireDonna.

Pericolo scampato per Taylor Swift : sabato 20 gennaio 2024, la polizia di New York ha Arrestato un sospetto stalker che avrebbe cercato di ... (diredonna)

Questa la tenuta da “lavoro” di uno spacciatore tunisino di 22 anni, che operava a Bologna, in zona universitaria. Con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, l’uomo è stato ...arrestato il 2 marzo 2023, è stato condannato a 4 anni di colonia penale per aver mandato un messaggio audio su Telegram nell’aprile del 2022 che incitava a colpire la Lubjanka (sede dell’FSB a Mosca) ...La Polizia di Stato di Terracina ha eseguito una misura cautelare a carico di un uomo di 36 anni, residente nel comune in provincia di Latina, per reati in materia di Codice Rosso. L’uomo, accusato di ...