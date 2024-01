Arrestato a Corropoli l' Accoltellatore di Como | Dovrà Scontare Quattro Anni e Sette Mesi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Teramo - L'uomo, 47enne di, ha aggredito il rivale in amore nel 2003. I carabinieri dieseguono l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma. Un 47enne diè statodai carabinieri della stazione di, in esecuzione di un ordine di carcerazione emanato dalla Procura di Roma. L'uomo deveuna pena die cinque giorni per un tentato omicidio avvenuto nel 2003 a Lomazzo, in provincia di. Il reato risale a ventunofa e si tratta di un accoltellamento scaturito da motivi di gelosia nel territorio di. L'uomo avrebbe colpito un 34enne del posto in più parti del corpo, mandandolo in ...