Arrestati due ex giocatori del Benevento | i fatti e le accuse

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono agli arresti domiciliari due exdelentrambi 21enni. Secondo “il Mattino edizione”, Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri si sono resi protagonisti di una notte brava e per questo sono statidai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre Annunziata (Na). Per Agnello e Perlingieri l’accusa è quella di aver picchiato un conoscente per strada nella via Vittorio Emanuele della città torrese e di aver aggredito i Carabinieri intervenuti per riportare la calma. I due ex giallorossi sarebbero entrambi imparentati con famiglie appartenenti al clan camorristico dei Gionta, particolarmente e tristemente attivo in quella parte del Golfo di Napoli. Non si conoscono i motivi della lite in strada, ma secondo i Carabinieri si ...