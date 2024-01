Ariel | la cagnolina a sei zampe salvata dopo l’abbandono cerca casa

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La nuova vita di un cane a seiabbandonato in un parcheggio gallese.degli animali è una delle pratiche più incivili, aberranti e barbare che esistano. Sempre, perché prendere con sé un essere vivente e poi scaricarloqualche tempo ai margini delle strade o in luoghi dove non possano trovare cibo né riparo, è qualcosa di davvero rivoltante. Ma quando a fare le spese di un capriccio del genere (perché nessuno obbliga nessuno ad adottare un gatto o un cane) è addirittura un cucciolo che necessiterebbe un’attenzione in più, per magari problemi di salute con cui suo malgrado si è trovato a fare i conti sin dalla nascita, allora il fenomeno è ancora più grave. Una pratica orribile e inumana, non ci pentiamo di dirlo. Per fortuna però ci sono storie che, nonostante tutto, alla fine meritano di essere raccontante. Come ...