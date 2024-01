“Aria a Colori” | Toyota e Retake trasformano il sottopasso di via Oriana Falaci in un Capolavoro di sostenibilità urbana

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Oggi, Arezzo si tinge di arte egrazie a “”, la straordinopera artistica presentata dain collaborazione con. Situato neldi Via, questo murales non è solo un’aggiunta estetica alla città, ma un passo avanti nell’innovazione ambientale, con la capacità di purificare l’. L’opera è il risultato tangibile dell’impegno e dell’entusiasmo dei clientipartecipanti alla WeHybrid Race, una competizione amichevole che promuove la mobilità responsabile e l’utilizzo della tecnologia elettrificata. La WeHybrid Race ha incoraggiato i partecipanti a percorrere chilometri in modalità elettrica, ...

L’8 Dicembre sarà un’ occasione unica per visitare il Giardino di Ninfa che apre in via del tutto eccezionale per la Festa dell’Immacolata ... (funweek)

Il Carnevale di Mohács, un vortice die tradizioni ungheresi. Carnevale di Mohács, Ungheria . Quando sfilano per le strade, il loro grido di battaglia bao - bao risuona nell', creando un'......la medaglia d'oro ai campionati regionali per la categoria Junior Donne (JD) con pistola ad... come talento calabrese, per aver partecipato ai campionati Nazionali a Milano , difendendo i...Verrà inaugurato lunedì 22 gennaio, alle 10.30, il murales intitolato ‘Aria a colori’, realizzato ad Arezzo nel sottopasso di via Oriana Fallaci, da Toyota in partnership con Retake, organizzazione no ...Il ritorno di Federico Bernardeschi alla Juventus è possibile grazie alla cessione di Kean. Sui social i tifosi bianconeri si dividono.