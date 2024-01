Ardea | “caso Oepac” | le opposizioni convocano un’assemblea pubblica

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024), 22 gennaio 2024 – Si muovono lesuldei tagli al servizio di assistenza scolastica per alunni e alunne con disabilità (leggi qui): i consiglieri comunali diDomani, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dopo aver richiesto la convocazione di un consiglio straordinario sul tema, hanno organizzato per oggi pomeriggio, 22 gennaio 2024,, alle ore 18:00 in Aula consiliare. “La nostra richiesta di convocazione di un Consiglio straordinario è finora caduta nel vuoto – commentano i sei consiglieri di minoranza – l’Amministrazione Cremonini, ora prende tempo, mentre però proseguono i disagi per bambine e bambini, per le scuole, per le famiglie. In questi giorni di inaccettabili attese e di giuste proteste, abbiamo analizzato la delibera ...