Appuntamento mercoledì 24 gennaio con il nuovo libro dell’autrice Emiko Davies | GOHAN – Everyday Japanese Cooking

Prima di rinnovare l'per l'edizione della festa del prossimo anno, quella cioè del 2025, ci sarà un altro31 gennaio, infatti, dopo la celebrazione eucaristica delle 18, alle 18,30 è in programma l'estrazione della lotteria di Sant'Antonio abate del 2024.... sempre in notturna, un gigante e uno slalom ROMA - Doppioinfrasettimanale e in ... Si comincerà domani, martedì, con il gigante (17.45 e 20.45) per proseguirecon il classico ...