Appalti digitali | non più obbligato su pubblicazione file XML e comunicazione ad Anac entro il 31 gennaio Nota Ministero

ROMA – La Cna Costruzioni esprime preoccupazione in merito alle difficoltà generate dagli obblighi di pubblicazione per le stazioni appaltanti ... (lopinionista)

Gli ultimi dati riferiti a gennaio segnano una fase di stanca. La ragione è nella partenza delle nuove regole sugli. A sentire chi lavora negli uffici dei Comuni e di altre amministrazioni l'avvio è stato da incubo. Tempi lunghi, anche fino a cinque giorni per ottenere il cosiddetto codice ...Il 1° gennaio scorso sono entrate in vigore le nuove norme relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, così come previsto dal D. Lgs. 36/2023. In proposito, l'...I numeri del Cresme sono da record. Dai dati Anac emerge che solamente quelli strettamente legati al Recovery e al Piano complementare superano quota 57 ...A spiegare il progetto che sta prendendo corpo in Abruzzo, e che sarà presentato ufficialmente al pubblico nelle prossime settimane, è il direttore regionale di Cna Artigiani Imprenditori d’Abruzzo, ...