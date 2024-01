Antonio Padellaro racconta su TvLoft la strage e il miracolo | l’attentato mafioso all’Olimpico che poteva incendiare l’Italia

Letteralmente quattro gatti, tanto che anche l'insospettabile, commentando la scena in tv, rifletteva su come 'la rossa Bologna forse non è più così rossa'. Non per Rep, secondo ...Coloro i quali " ad esempio per l'entusiasmo indotto dalla presenza di forti professionisti come Marco Travaglio, Peter Gomez e- avessero comprato le azioni al momento dell'...Antonio Padellaro commenta l'attacco di FdI a Report in commissione di vigilanza Rai: "Tafazzi della destra, la Schlein non aveva argomenti..." ...Bilaterale proficuo, a tratti confidenziali, quello tra la premier Giorgia Meloni e la presidente Ursula von der Leyen a Forlì. Per la presidente della Commissione Ue è un ritorno in Italia dopo la vi ...