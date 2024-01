Anticipazioni Uomini e Donne del 22 01 24 | una coppia abbandona a sorpresa il Trono over!

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Oggi sono state registrate le nuove puntate di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di seguito eccovi leriportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram: Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno deciso di uscire insieme dal programma! Lui le ha scritto una lettera e lei rimane stupita. Lui arriva a centro studio con uno spazzolino e delle cose come per dire “Vieni a vivere a casa mia”. All’inizio Claudia ha risposto di no ed è stata molto attaccata. E’ uscita dallo studio, lui è andato da lei. Si sono baciati e hanno lasciato il programma insieme. Orfeo, cavaliere che si stava vedendo con Gemma Galgani, ha chiuso con lei e con un’altra dama. Alessandro Vicinanza ha chiuso con Maura, una ragazza che stava conoscendo, ed è sta una mega discussione con ...

